Homem cai de trem superlotado no Rio

Um homem caiu de um trem superlotado em movimento nesta manhã, entre as estações Deodoro e Vila Militar, na zona oeste da cidade. Ferido, ele foi socorrido por bombeiros, acionados por agentes da concessionária Supervia e levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo.

Composições e plataformas estão superlotadas desde o início da manhã, porque os trens estão circulando com meia hora de atraso. Na noite de quinta-feira, um trem que seguia para Santa Cruz, na zona oeste, descarrilou com 400 passageiros próximo à Central do Brasil. De acordo com a Supervia, funcionários da empresa ainda não terminaram de liberar a linha obstruída pelo acidente – o terceiro do gênero, este mês.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que só pode informar o estado de saúde do paciente se o nome dele for divulgado. A Supervia não forneceu o nome do passageiro, porque sua família ainda seria avisada.