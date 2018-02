Homem cai em rio devido a desmoronamento em SP Um homem cai na tarde desta quinta-feira em um buraco causado pelo desmoronamento de parte da calçada da Avenida do Estado, na região central de São Paulo. O homem, que mora em Osasco e cuja identidade não foi divulgada, ficou levemente ferido, após cair de uma altura de cinco metros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h30 e abriu uma cratera às margens do Rio Tamanduateí, de onde a vítima foi resgatada por meio de um bote.