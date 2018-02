Homem cai na linha e interrompe circulação do Metrô em SP A circulação dos trens da linha 3 (Vermelha) do Metrô, que estava interrompida entre as estações Belém e Bresser, no sentido Barra Funda, foi normalizada às 16h46 desta sexta-feira, 20. De acordo com informações da assessoria do Metrô, às 16h25, um homem ainda não identificado caiu na linha e acabou sendo atropelado por uma das composições na Estação Belém, que fica no bairro Belenzinho, na zona leste de São Paulo. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro mais próximo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde nem sobre as causas do acidente. Matéria ampliada às 18h04