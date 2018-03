Homem desaparece após ser arrastado por ondas no Rio Ondas de até 2,5 metros arrastaram nesta segunda-feira, 31, um homem que caminhava nas pedras do costão do Mirante do Leblon, na orla da zona sul do Rio, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, o homem foi arrastado por volta das 11h30. Os bombeiros fizeram buscas durante toda a tarde, com a ajuda de um helicóptero da Polícia Civil, mas ele ainda não foi localizado. O coronel Marcos Silva, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros disse que a operação de resgate não será interrompida à noite. O mar continuava agitado. "Quando uma onda mais forte leva, não tem jeito. Andar nas pedras com esse tempo é um risco muito grande. A gente sempre aconselha a não ficar nos costões." O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o tempo na terça-feira permanecerá nublado. Há a possibilidade de chuvas leves e isoladas. A máxima de segunda, 31, foi de 20,1 graus na Praça Mauá e a mínima, de 13,5 graus, no Alto da Boa Vista. A previsão para terça é de temperatura estável, de 13 a 23 graus. Na semana passada, uma pessoa morreu na Pedra do Roncador, na zona oeste da cidade, em circunstâncias parecidas. A Defesa Civil Estadual alertou para o risco de ondas de até 3 metros em alguns pontos da orla.