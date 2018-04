Homem dirige 30km na contramão e causa acidente em SP

São Paulo - Um homem morreu e matou outra pessoa na noite deste sábado, 19, depois de dirigir 30 km na contramão pela rodovia Washington Luiz, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o carro modelo Fiat Siena, bateu de frente com uma passageira de um Peugeot, que acabou não resistindo.

O motorista ainda fugiu de cinco bloqueios feitos por policiais rodoviários e militares antes de bater na altura do km 239 da rodovia com o Peugeot, que vinha no sentido normal.

A polícia ainda tentou acompanhar o Siena com as sirenes ligadas, mas não conseguiu evitar o acidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a passageira do carro morreu na hora.