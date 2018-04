Homem é agredido, acusado de tentar roubar o próprio carro

O segurança e técnico em eletrônica Januário Alves de Santana, 39 anos, foi confundido com um ladrão e agredido por seguranças do supermercado Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo. Ele foi tomado como suspeito de roubar seu próprio carro, um EcoSport. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.

Santana foi levado até um quartinho onde foi espancado por cinco homens. "Eles falaram que eu ia roubar o EcoSport e a moto. Quando disse que o carro era meu, eles batiam mais." Quando três policiais militares chegaram ao local, Santana explicou que seus documentos estavam no carro. "Eles riam e diziam 'sua cara não nega. Você deve ter pelo menos três passagens pela polícia.'"

Em nota, o Carrefour afirmou que acompanha a investigação policial para que os responsáveis sejam devidamente punidos. Os seguranças são de empresa prestadora de serviço.

