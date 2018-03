Homem é agredido em aeroporto O empresário paraibano Zaerson Guedes Torres, de 49 anos, se desentendeu com um funcionário de uma empresa aérea ao fazer check-in no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, no sábado. Segundo o boletim de ocorrência, Torres aparentava estar embriagado e foi impedido de embarcar. O funcionário teria lhe dito que fosse tomar um café e lavar o rosto. O empresário se exaltou, ofendeu e agrediu o funcionário com um soco no peito e no rosto. O funcionário, por sua vez, revidou com um soco no rosto e um chute na perna do empresário, que caiu no chão. Sentindo fortes dores na perna, Torres foi conduzido pela ambulância até o Hospital Municipal de Urgência. Ele foi transferido para a unidade Anália Franco do Hospital São Luiz, onde passará por uma cirurgia ortopédica hoje para fixar uma fratura localizada no quadril. O delegado vai instaurar inquérito e os dois envolvidos serão ouvidos.