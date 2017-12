Homem é atingido por enxurrada e morre em Uberaba

BELO HORIZONTE - Um homem morreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, ao tentar impedir que seu carro fosse levado por uma enxurrada. José de Carvalho, de 68 anos, tentou entrar no Uno durante o temporal que atingiu o município na segunda-feira (26), mas, segundo testemunhas, ele caiu e foi parar embaixo do veículo.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas, a morte de Carvalho foi a terceira registrada no período chuvoso no Estado, iniciado em outubro passado. O balanço do órgão, porém, ainda não inclui tio e sobrinho que morreram atingidos por um raio em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, no fim de semana.

Em Uberaba, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as próprias testemunhas conseguiram retirar José de Carvalho de baixo do carro. Ao chegar ao local, no bairro Fabrício, os militares constataram que a vítima estava viva, prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem a um hospital. Mas ele não resistiu e morreu ao dar entrada.

No caso de Carlos Batista da Conceição, de 47, e seu sobrinho Alisson Pereira de Souza, de 15, não houve tempo de prestar socorro. Segundo a Polícia Militar (PM), eles estavam no bairro Andiroba, na zona rural de Esmeraldas, para catar pequis com mais um casal quando foram surpreendidos por uma tempestade. O grupo tentou se proteger sob uma árvore, que costuma atrair raios principalmente em áreas descampadas. E foi o que ocorreu.

De acordo com a PM, Cristiane dos Santos, de 36, que também estava no local contou que ficou desacordada por alguns instantes, assim como João Pedro Fernandes, de 16. Ao recuperarem a consciência, eles tentaram reavivar as outras duas vítimas, mas não conseguiram. Eles saíram em busca de socorro, o que demorou devido ao difícil acesso da região, e quando os militares chegaram ao local, Carlos Conceição e Alisson de Souza já estavam mortos. Os corpos foram enterrados na segunda-feira, 26, em Betim, também na região metropolitana da capital.

Segundo a Cedec, as outras vítimas do período chuvoso em Minas são William Carvalho, de 44, também vítima de um raio em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste, do Estado, no fim de outubro; e Ivan Kanedy Teixeira de Jesus, de 2, que estava em um carro arrastado por uma enxurrada em Icaraí de Minas, no norte do Estado, em dezembro.