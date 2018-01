Homem é baleado por falsos garotos de programa em SP Bandidos que se passavam por garotos de programa balearam, por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira, Ismael da Silva Abraão, de 31 anos. O crime foi em frente ao portão 3 do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, num local conhecido como "Autorama", reduto de prostituição. Ali praticamente todos os dias ocorrem encontros entre homossexuais. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso, quatro falsos garotos de programas estavam parados no local, fingindo que esperavam por um cliente, quando apareceu Ismael, que se aproximou de um deles em um Corsa prata. O criminoso entrou no carro e, após alguns minutos, ele e o dono do Corsa voltaram. Mas, o rapaz, ao qual teria sido anunciado um assalto, desceu correndo do veículo e foi baleado três vezes por um dos outros três cúmplices do assaltante. Guardas municipais que estavam na região foram até o local e encaminharam a vítima, em estado grave, ao Hospital São Paulo, na Vila Mariana. Os criminosos fugiram.