Homem é detido após fingir ser advogado para visitar preso Flávio Benedito Pereira de Camargo, de 44 anos, foi detido sob a acusação de tentar se passar por advogado para visitar um preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José dos Campos, interior de São Paulo, na quinta-feira, 8. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), por volta das 11h30, Camargo apresentou uma falsa documentação, inclusive uma carteira com o carimbo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para tentar entrar na unidade. Ao desconfiarem da autenticidade dos documentos, os agentes descobriram as falsificações. Além de detectarem que a carteira pertencia a uma outra pessoa. Com isso, os funcionários do CDP acionaram a Polícia Civil, que indiciou o suspeito. O falso advogado já tinha várias passagens pelo sistema prisional por estelionato, furto e uso de documento falso. Agora, ele deve responder novamente pelo crime de uso de documento falso. Após a prisão, o suspeito confessou o crime e disse que a intenção era visitar o preso Edgar Ferreira da Conceição.