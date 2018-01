Homem é detido por tentativa de estupro no Leblon

SÃO PAULO - Um homem foi detido nesta sexta-feira, 9, por tentativa de estupro em frente à Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, na zona sul do Rio, no primeiro dia da Operação Choque de Ordem nas Praias Verão 2012.

O homem, de 33 anos, praticava ato obsceno no último banco do ônibus da linha 2335, enquanto observava uma mulher sentada no banco à sua frente, durante o trajeto Santa Cruz-Castelo. A vítima percebeu a cena e relatou ao motorista do ônibus, que imediatamente acionou agentes da Subsecretaria de Operações (Subop) que fiscalizavam a orla naquele momento. O suspeito desceu do ônibus e tentou fugir, mas foi imobilizado e encaminhado para a 14ª DP (Leblon).

Durante a fiscalização, um adolescente de 11 anos, foi apreendido após roubar um cordão de ouro de uma mulher no calçadão do Leblon, na altura da Avenida Borges de Medeiros. A vítima perseguiu o menor e conseguiu imobilizá-lo antes da chegada de guardas municipais. Ele será levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).