Homem é encontrado dentro de cratera de 30 metros, no DF

São Paulo, 16 - Um homem de 21 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 16, em um buraco de 30 metros na região de Planaltina de Goiás, no Distrito Federal. De acordo com depoimento do homem, ele teria caído na cratera no domingo, há três dias.

Uma senhora não identificada ligou para o Corpo de Bombeiros da cidade de Planaltina de Goiás, e informou que um homem estava pedindo socorro dentro de uma cratera. Os agentes dos bombeiros foram ao local e constataram que William Pereira do Nascimento, de 21 anos, estava no buraco.

Segundo os bombeiros da cidade, o buraco tem mais de 30 metros de profundidade e o jovem estava levemente ferido com uma fratura interna no ombro direito. Segundo depoimento do jovem, ele estava andando pelo local, no último domingo, 13, quando caiu no buraco.

A família do jovem foi contatada e, em depoimento, os familiarem informaram que Nascimento estava em tratamento para distúrbios psicológicos em um Centro de Apoio Psicosocial (Caps) da cidade quando fugiu do local.

O resgate de William foi concluído por volta das 9h desta quarta e ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santa Rita de Cassia. Até às 15h desta quarta-feira ele contiava internado em observação.