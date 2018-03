Homem é encontrado morto com sinais de hipotermia em Curitiba

CURITIBA - O frio pode ter feito mais uma vítima em Curitiba na madrugada desta sexta-feira, 16. Um homem aparentando 30 anos, que não tinha sido identificado até esta tarde, foi encontrado morto em uma rua do Bairro Novo por volta das 4h45 da madrugada. Com poucas roupas e apresentando sinais de hipotermia, o corpo foi recolhido por policiais militares após telefonema de moradores da região.

O Instituto Médico Legal somente confirmará a causa da morte após o resultado dos exames. Outro corpo encontrado quarta-feira também aguarda confirmação. Em Mandaguari, no noroeste, foi confirmada a morte por hipotermia de João Oliveira Filho, de 40 anos, também na quarta-feira.

A manhã de ontem apresentou temperatura mínima de 6,4ºC em Curitiba, mas a sensação térmica no início da manhã era bem inferior em razão do vento e da chuva fina, que caiu durante todo o dia. A menor temperatura no Estado foi registrada pelo Instituto Tecnológico Simepar em Guarapuava, no centro-sul, com 5ºC. A previsão é que o fim de semana seja chuvoso, sem que a temperatura se eleve muito.