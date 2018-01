Homem é encontrado morto no Ibirapuera A Guarda Civil Metropolitana encontrou ontem pela manhã o corpo de um homem negro, aparentando 35 anos e conhecido como Lobão boiando no Córrego do Sapateiro, no Parque do Ibirapuera. O corpo não tinha marcas de violência. Lobão dormia há cinco meses sob a passarela próximo ao Portão 3 do parque. Há um mês, foi socorrido após um ataque epiléptico.