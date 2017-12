Homem é enforcado dentro de carreta no interior de SP Um homem ainda não identificado foi encontrado enforcado dentro do baú de uma carreta abandonada num posto de combustível localizado na Rodovia Washington Luiz, quilômetro 249, em Ibaté, região de São Carlos, interior de São Paulo. Frentistas do posto desconfiaram da carreta de placas ADC-5543, de Mafra, em Santa Catarina, estacionada há muitas horas no local e acabaram encontrando o corpo dentro do baú.