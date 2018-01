Homem é espancado até a morte após agredir mulher em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um homem morreu depois de ser linchado por vizinhos na madrugada de domingo, 13, na zona sul de Porto Alegre. Ele estaria agredindo a própria mulher quando foi cercado por populares.

Segundo testemunhas, Maycon Roberto Cardoso de Lemos, 24 anos, brigava com a mulher em casa, no Acesso E1 da rua Domingos José Poli, no bairro Restinga. As agressões seriam frequentes.

Era cerca de 1h quando vizinhos resolveram interceder. Lemos foi dominado e espancado. Ele foi gravemente ferido por socos, pontapés, pedradas e golpes de pá. O homem chegou a ser socorrido no HPS (Hospital de Pronto Socorro), mas não resistiu e morreu por volta das 3h30. O crime será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios da capital.