Homem é morto por pit bull em Minas

Um morador de rua foi morto na madrugada de anteontem ao ser atacado por um de cão da raça pit bull, em Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar, Jovenir Marcos de Araújo, de 52 anos, foi surpreendido pelo animal quando caminhava pelo Bairro Bom Retiro. A vítima chegou a ser socorrida e levada para Hospital Regional de Betim, mas não resistiu aos ferimentos, principalmente no pescoço e tórax. O dono do cão, Jeferson Ferreira do Carmo, de 27, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Carmo alegou que o pit bull havia fugido.Ele deverá ser multado em R$ 5 mil, conforme prevê lei publicada no Diário Oficial de Minas, no início deste mês. A nova lei estabelece a multa para donos de cães responsáveis por causar lesão corporal grave. Se a vítima morrer em decorrência do ataque, o proprietário pode, ainda, responder por sanções penais, inclusive homicídio culposo ou doloso. Recentemente a prefeitura da capital mineira iniciou um processo de cadastramento e implantação de microchips sob a pele de cães ferozes. OUTRO ATAQUE Em São Paulo, uma menina de 9 anos foi atacada por um pit bull no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local, o ataque aconteceu por volta das 15 horas e a vítima foi encaminhada o Hospital Glória com ferimentos na perna. A menina já recebeu alta e passa bem. O caso foi registrado no 45º Distrito Policial.