Homem é preso 2 vezes roubando mesmo produto Um homem foi preso pela segunda vez em um mês acusado de furtar o mesmo micro-ondas de uma instituição em Mauá, no Grande ABC. Depois de passar 21 dias no CDP de Santo André por ter furtado o aparelho da Associação Beneficente Educacional Abedabe, que atende famílias carentes, Paulo Couto Naboa, de 18 anos, voltou ao local anteontem e furtou o mesmo eletrodoméstico. E mais uma vez foi capturado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). O caso foi registrado no 1º DP de Mauá.