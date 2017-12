Homem é preso acusado de abusar da filha por 12 anos no Maranhão

SÃO PAULO - Um homem de 50 anos foi preso por manter a filha, de 26 anos, em cárcere privado e se relacionar sexualmente com ela por pelo menos 12 anos. Raimundo Vicente Barbosa da Silva foi preso na terça-feira, 23, por volta das 19 horas, em sua casa, no povoado de Vassoura de Botão, em Pirapemas, no norte do Maranhão. Eles tiveram dois filhos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), há cinco anos nasceu a primeira criança fruto das relações incestuosas. No ano passado, nasceu o segundo filho, um menino que foi doado a uma família de outra cidade. Raimundo tinha também outros três filhos, duas mulheres e um homem. A Polícia Civil irá investigar se ele abusava sexualmente deles.

As investigações do caso começaram após a polícia receber denúncias anônimas. Há quatro meses, quando o inquérito já estava avançado, Raimundo fugiu com a família para o povoado de Vassoura de Botão e lá mantinha a filha em cárcere privado, para evitar que ela tivesse contato com vizinhos, que podiam denunciá-lo.

A filha que era abusada receberá cuidados psicológicos da Secretaria de Assistência Social, assim como a menina de 5 anos que nasceu da relação. Raimundo está preso na Delegacia Regional de Itapicuru Mirim. Ele deve responder pelos crimes de cárcere privado e estupro de vulnerável. A Polícia Civil continua as buscas pelo bebê que foi doado e deve ouvir os outros filhos do acusado, também como a mãe deles.