Homem é preso acusado de preparar atentado contra PM no ES Um homem acusado de ter sido contratado por presos para explodir um carro da Polícia Militar e para assassinar um policial foi preso na manhã desta segunda-feira no município da Serra, na Grande Vitória. Ivanais Rocha Ferreira, de 26 anos, foi encontrado em casa, no bairro Mata da Serra. A mulher dele, Daniele Gonçalves, de 22 anos, também foi detida. A investigação foi conduzida pelo serviço de inteligência do 1.º Batalhão da PM (Vitória). A Secretaria de Segurança Pública não informou quem seriam os mandantes dos crimes. Na residência do casal, no bairro Mata da Serra, a PM apreendeu dois revólveres calibre 38, duas bombas e maconha. De acordo com a polícia, Ferreira usaria o explosivo para destruir um carro do serviço de inteligência do 1.º Batalhão da PM. Ele também teria recebido ordens para matar um policial militar que atua na repressão ao tráfico de drogas na região de Grande Goiabeiras, em Vitória. Os crimes teriam sido encomendados por detentos de um presídio da Grande Vitória. A investigação sobre o casal começou em maio, depois de denúncias anônimas. A Polícia Civil informou que há diversos mandados de prisão contra Ferreira, por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Em seu depoimento, ele disse que estava foragido havia nove meses da Casa de Custódia de Viana. Até o início da noite de ontem, porém, a informação não tinha sido confirmada e os antecedentes criminais de Daniele ainda eram desconhecidos. Rebelião Também na manhã de segunda-feira, houve um início de rebelião no presídio feminino de Tucum, em Cariacica. A Secretaria de Justiça informou que o tumulto foi controlado sem que houvesse feridos. As presas queimaram colchões e serraram grades, mas ninguém fugiu. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Missões Especiais da PM foram enviadas ao local. Três presas foram autuadas por depredação do patrimônio público. Elas foram transferidas para outra unidade, cujo nome foi mantido em sigilo por precaução.