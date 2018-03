Policiais militares do 16º Batalhão apreenderam na madrugada desta quarta-feira, 4, na comunidade de Cidade Alta, no subúrbio do Rio, mais de mil pedras de crack. Um homem foi preso.

A apreensão aconteceu por volta da 1 hora, durante patrulhamento da Polícia Militar. Anderson dos Santos, de 22 anos, foi detido com 1.372 pedras de crack.