Homem é preso com submetralhadora e fuzis de madeira no Rio

Uma operação da Polícia Civil para estourar um paiol de armas no morro da Providência, no centro do Rio, terminou com a prisão de um homem flagrado com uma submetralhadora e com a apreensão de sete réplicas de fuzis em madeira, munição, quatro bombas caseiras, um tablete de maconha e pequena quantidade de cocaína. Veja também: PCC já negocia e lucra com tráfico para facções do Rio Cerca de 30 homens da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) participaram da incursão. Na chegada das equipes ao morro houve uma rápida troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. A Associação de Moradores do Morro da Providência afirmou que um dos trabalhadores da obra Cimento Social, retomada há menos de um mês, foi agredido pelos agentes, mas ninguém registrou queixa contra os policiais.