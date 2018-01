Homem é preso no Recife com foto do ator Jack Nicholson em RG

SÃO PAULO - Um homem que usava documentação falsa para abrir uma conta numa agência bancária no bairro de Boa Viagem, em Recife, foi preso nesta terça-feira, 28. Com ele foram apreendidas várias carteiras de identidade (RG) em nome de outras pessoas. Um dos documentos tinha a foto do ator norte-americano Jack Nicholson.

Ricardo Sérgio Freire Barros, de 41 anos, já utilizou o documento com a foto do ator e nome

de João Pedro dos Santos, para abrir uma empresa na capital pernambucana. Com a empresa fictícia, abriu conta bancária, conseguiu cartão de crédito e cheques e saiu gastando no comércio.

Ele foi abordado no interior do banco por agentes da Polícia Civil e conduzido para a sede da Delegacia do bairro. De acordo com o delegado Erivaldo Guerra, esta seria a quarta empresa fictícia que Ricardo iria movimentar. A prisão em flagrante foi motivada por tentativa de estelionato e uso de documento falso. Ele estava de posse de seis identidades falsificadas.

A polícia estava no encalço de Ricardo há três meses e, de acordo com o delegado, não quis depor. Só fala em juízo. O preso será levado para o Centro de Triagem, em Abreu e Lima, no Grande Recife.