Homem é preso no Rio por tentar vender ingresso da Copa a R$ 38 mil

RIO - Um homem não identificado foi preso no centro do Rio tentando vender quatro ingressos para as quartas de finais por R$ 27 mil e para a final por R$ 38 mil. Ele foi detido por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), como parte da Operação Torcedor, que tenta coibir a venda ilegal de ingressos.

O homem foi autuado no artigo 41F do Estatuto do Torcedor por "vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete". Segundo o delegado Ricardo Barboza, titular da Decon, a operação continuará durante todo o campeonato mundial.