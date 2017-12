Homem é preso por atirar em moradores de rua em São Paulo Um homem foi preso na noite de sábado por atirar três vezes com um revólver calibre 32 contra moradores de rua no centro de São Paulo. Os disparos foram feitos na Alameda Glete, em frente ao terminal Princesa Isabel, nos Campos Elíseos. Ninguém foi atingido, mas o agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de munição. Identificado pela polícia como Luiz Antonio Oliveira Campos, o agressor é procurado pela Justiça por roubo, tráfico de entorpecentes e homicídio. No momento da prisão, portava uma identidade falsa com o nome de Gelso da Silva Júnior. Afirmou que mora em Guianazes e que trabalha como segurança no Tatuapé. Campos deverá ser encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para que se apure se estaria envolvido em alguma das agressões anteriores que resultaram na morte de moradores de rua no centro da cidade.