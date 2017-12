Homem é preso por matar mulher e enterrar corpo no quintal de casa

SÃO PAULO - Um homem foi preso hoje, 3, após matar a proprietária da casa em que morava de aluguel e enterrá-la no quintal da residência, em Maria Goretti, Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a mulher do criminoso ligou denunciando o marido.

De acordo com a PM, após assassinar a vítima, ontem, 3, ele a colocou em um saco, enterrou em uma vala e cobriu com entulhos. Detido, ele teria confessado o crime à polícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).