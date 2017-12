Homem é preso suspeito de agredir filha da namorada no Rio

SÃO PAULO - Um homem de 20 anos suspeito de agredir a filha da namorada foi preso no Rio. A menina, de 9 meses, está internada em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na zona norte carioca, e será submetida a exames para diagnosticar se houve morte cerebral.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado no 22º Distrito Policial, na Penha, zona norte da cidade, foi a mãe criança prestou queixa. Ela saiu para trabalhar no sábado e deixou a filha sob os cuidados do namorado. Pouco depois, ela recebeu um telefonema informando que a filha havia sido internada.

O boletim médico do HGV afirma que a menina deu entrada no hospital inconsciente e com parada cardiorrespiratória. A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo o qual, o rapaz disse que ela teria desmaiado após tomar uma mamadeira.

A menina está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital em coma. O boletim médico informa ainda que a menina tem hematomas e hemorragia no cérebro e sofreu um fratura na clavícula. Nesta segunda-feira, 7, alguns medicamentos foram suspensos para realização de novos exames.