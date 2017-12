Homem é solto após um dia de cativeiro em Campinas Um microempresário de 65 anos foi libertado nesta terça-feira do cativeiro por policiais da Delegacia Anti-Seqüestros de Campinas (Deas). Três pessoas, inclusive um menor de 16 anos, foram presas. A vítima havia sido seqüestrada no dia anterior e levada ao cativeiro em seu próprio carro. Não foi pago o resgate. Os policiais localizaram um dos acusados em um orelhão fazendo contato com os parentes do refém. O seguiram e chegaram ao cativeiro, no bairro Jardim Satélite Íris, na periferia de Campinas. Segundo a Deas, vários contatos telefônicos já haviam sido feitos. O valor do resgate não foi revelado. Foram presos Talita Mariana de Barro, de 18 anos, o menor de idade e Carlos Silvio Ferreira, de 22 anos, que tem passagem pela polícia por roubo e tentativa de homicídio. Os bandidos teriam dito ao seqüestrado que haviam o abordado por engano. Esse foi o 16º seqüestro ocorrido na região de Campinas neste ano. 13 foram