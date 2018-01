Homem fura fila e é esfaqueado Um homem foi esfaqueado no Hipermercado Extra da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, depois de uma discussão, às 23h30 de anteontem. Segundo a polícia, o motorista Sidnei Santos de Souza, de 20 anos, tentou furar a fila do caixa na frente do também motorista Marcelo Rodrigues Corrêa, de 39. Após discussão, Corrêa atingiu Souza com um canivete. Ele não corre risco de morte. Corrêa foi preso.