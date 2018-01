Homem invade casa atrás de moto e acaba morto Por volta das 19h30 de ontem, Paulo Humberto Rodrigues do Amaral, armado com um revólver calibre 38, invadiu a residência na Rua Visconde do Rio Branco, na Vila Silvina, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, para roubar uma moto. O criminoso anunciou o assalto e dominou dois irmãos, identificados como Vágner e Leandro Alves dos Santos, que moram na casa e estavam no quintal. Durante o descuido do criminoso, uma das vítimas, em posse de uma marreta, atingiu com um golpe a cabeça de Paulo. Quando a PM chegou ao local da tentativa de roubo, verificou que o assaltante havia sido baleado também. Segundo as vítimas, uma pessoa, não identificada, que passava pela rua, ao presenciar a reação dos dois irmãos, perguntou-lhes se o rapaz era assaltante. Ao receber a confirmação, entrou no quintal, sacou uma arma e atirou contra Paulo, que acabou morrendo. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, pelo delegado Marcelo Henrique Ferreira. Sem crer por completo na história, o delegado solicitou exame residuográfico nas mãos das vítimas e do assaltante para verificar se havia vestígios de pólvora.