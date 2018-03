Homem joga coquetel molotov em casa de vizinho e se queima Anderson Ramos Felipe, de 24 anos, foi preso em Miguelópolis, na região de Ribeirão Preto, após lançar uma bomba caseira na casa de um vizinho, no bairro Sumaré, na madrugada de domingo, 23. O rapaz queria vingar-se de uma denúncia de que ele estaria envolvido com tráfico de drogas, segundo a polícia. Porém, ele próprio se queimou, nas pernas. Por volta das duas horas da manhã, ele arrombou a casa do vizinho, que tinha quatro moradores, para facilitar o lançamento do coquetel molotov. O fogo atingiu a sala, a cozinha e a área de serviço, mas foi controlado e nenhum morador saiu ferido. Com as queimaduras, o homem foi atendido no Pronto-Socorro do município e, mesmo sem antecedentes criminais, foi detido em flagrante por incêndio qualificado. Ele está na Cadeia de Ituverava. O delegado de Miguelópolis, Paulo de Castro Cervantes, disse que investigará se Felipe teve participações em atentados contra uma sala da prefeitura e contra um ônibus, na semana passada, também alvos de bombas caseiras.