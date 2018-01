Homem mais alto do mundo visita o Rio Considerado o homem mais alto do mundo, o chinês Xi Shun, de 2,36 metros, visita o Rio para promover a edição 2007 do Guinness, o livro dos recordes. Ele também deve participar de um dia de autógrafos e depois seguir para São Paulo, onde continuará promovendo o lançamento. Shun tem 55 anos, calça sapato tamanho 54, pesa 117 quilos e se equilibra numa bengala de 1,3 metro. ´Antes eu queria ser normal, mas agora estou satisfeito´, disse Shun, contente com a fama. Ele foi acomodado numa suíte presidencial adaptada de um hotel da zona sul da cidade. À cama, que já é king size, teve de ser acrescida uma de solteiro, para que seus pés não ficassem de fora.