Homem mantém ex-mulher como refém em Manaus

Um homem mantém a ex-mulher como refém desde às 19 horas de ontem, sexta-feira, 12, em uma casa no bairro São Francisco, em Manaus, no Amazonas. O domicílio pertence ao pai dele e, segundo informações, o indivíduo está armado de uma pistola e uma faca.

De acordo com a polícia local, o homem se chama Dortel de Almeida Carneiro e tem 22 anos. Ele já teria anunciado o fim do cárcere privado, mas até o momento não libertou Tatiane Silva dos Reis, com quem tem um filho de 1 ano e 8 meses. A criança foi mantida refém até às 12h40 deste sábado, 13, sendo libertada quando reclamou de sede e fome.

Ainda de acordo com a policia, o cárcere privado teve início depois de uma discussão entre o ex-casal. O motivo seria o pagamento da pensão alimentar do menino.