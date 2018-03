Homem mantém ex-mulher refém em casa em Osasco Um homem mantém a ex-mulher refém no interior de uma residência localizada na Rua Marechal Edgar de Oliveira, no bairro de Quitauna, Osasco, desde as 15h30 desta terça-feira segundo a Polícia Militar. De acordo com informações preliminares, o homem teria recebido indulto para passar as festas de fim de ano com a família. Equipes do Grupo de Ações Tática Especiais (Gates) tentam negociar a libertação da vítima. De acordo com a Globo News, o homem pode estar mantendo também uma criança e uma outra mulher como reféns. A Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também estão no local. O caso deve ser registrado na 1º Distrito Policial de Osasco - Vila Pestana.