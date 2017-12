Homem mantém família refém na zona oeste de SP Um homem está mantendo a própria família refém em uma casa na Rua Henrique Martins, 600, no Jardim Paulista, na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, desde às 11h30 desta terça-feira. Segundo informações iniciais, o rapaz, que teria problemas mentais, ficou revoltado com a família que decidiu interná-lo. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) participam das negociações.