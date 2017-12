Homem mantém refém na Câmara de Mogi das Cruzes Um homem armado invadiu no final da tarde desta segunda-feira e mantém um assessore como refem na Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes, localizada na Avenida Narciso Yague Guimarães, 381. Três outros assessores que também estavam com o criminoso já foram liberados. Segundo informações iniciais, ele é um comerciante local invadiu o gabinete do vereador Marcos Damásio (PR) e exige a presença de um juiz no local. O homem quer que seu o filho da sua ex-empregada, que está preso, seja libertado para participar do funeral dela, que faleceu recentemente. O seqüestrador mantinha uma grande afeição à empregada, que trabalhava com ele havia mais de 20 anos. A Polícia Militar e o Gara chegaram aos local para negociar a rendição do suspeito, que segundo a PM mantém o refém sob a mira de um revólver calibre 32. O filho da ex-empregada está preso na Penitenciária 2 de Potim, a 170 quilômetros de São Paulo. O comerciante possui passagens pela polícia, por lesão corporal e roubo. A negociação está sendo dirigida por um sargento amigo do comerciante. Matéria atualizada às 18h47 para correção de informações