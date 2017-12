Homem mantinha usuários de drogas em cárcere privado Um homem foi preso, na noite de segunda-feira, 19, em Ribeirão Preto, por manter duas pessoas, usuárias de drogas, em cárcere privado. Souza e um adolescente de 17 anos, que fugiu, ameaçaram de morte os viciados, caso estes não consumissem e pagassem pelos entorpecentes. Carlos Henrique de Souza, de 29 anos, foi preso em flagrante após uma das vítimas fugir do cativeiro e avisar a polícia. No cativeiro, que ficava numa casa na Vila Elisa, a polícia apreendeu vários objetos que eram repassados como pagamentos das drogas: moto (avaliada em R$ 8 mil), telefones celulares, relógios, aparelho de som, computador e furadeira. Balança, munição, gaiola e até pássaros também foram apreendidos no local. O dono da moto foi obrigado, há uma semana, a deixá-la como garantia de uma dívida de R$ 800, mas, ao tentar quitá-la, foi obrigado a consumir outros R$ 800 em drogas e ainda foi ameaçado de morte. Outro homem estava no cárcere privado, havia dois dias, por dívida de R$ 450. Souza foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).