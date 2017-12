Homem mata mulher na frente do filho Rodrigo Rodrigues Gonçalves Martins, de 25 anos, estrangulou a mulher, Fabiana de Assis Ferreira, de 24 anos, anteontem, dentro da casa onde moravam, na Vila Zatt, zona norte de São Paulo. O crime foi cometido na frente do filho do casal, de 3 anos, que relatou o crime aos vizinhos e, achando que a mãe estava dormindo, passou a tarde ao lado do corpo. Martins admitiu que matou a mulher porque ela não lhe deu dinheiro para que comprasse crack. Ele, que era dependente químico, estava em processo de recuperação. Martins foi encaminhado para o CDP do Belém.