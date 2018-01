Um homem caiu no fim da manhã desta quarta-feira, 23, de um andaime no 8.º andar de um prédio localizado na Rua Rainha Elizabeth, em Copacabana, zona sul do Rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o funcionário Adelcio Bonifácio de Oliveira, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos. Técnicos da polícia estão no local para fazer perícia.