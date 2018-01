Homem morre ao cair em poço de elevador O funcionário público Fábio Eduardo Silva Torrente Augusto, de 33 anos, morreu na noite de domingo ao cair no poço do elevador de um edifício no bairro do José Menino, em Santos. O corpo foi encontrado às 23h30 pelo porteiro. Após subir ao 27º andar, onde visitaria amigos, ele provavelmente confundiu a entrada de serviço com a porta de um elevador.