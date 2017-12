Homem morre após andar sobre brasas de fogueira Um homem de 67 anos morreu hoje vítima de um acidente vascular cerebral, depois de andar descalço sobre as brasas de uma fogueira, tradição da festa de São João, no distrito de Tupi, em Piracicaba, a 170 quilômetros da capital. Antônio Marcos Muniz sofreu queimaduras de terceiro grau no pé esquerdo e de segundo grau no direito, teve uma crise de hipertensão e chegou a ser levado para um hospital, em Piracicaba, onde faleceu. Tradicional na região, a festa de São João de Tupi atrai em média 10 mil pessoas, o dobro de moradores do distrito. A fogueira deste ano tinha 50 metros de altura. No final do evento as brasas são espalhadas pelo chão para que os fiéis testem sua fé. De acordo com os organizadores, foi o primeiro acidente grave em quase 70 anos de festas.