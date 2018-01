Homem morre em acidente com ultraleve no sul de MG

Um homem morreu e um rapaz ficou ferido na noite desta quinta-feira, 31, em um acidente com um ultraleve em São Sebastião do Paraíso, na região sul de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ultraleve modelo Trike Icaros Monomotor decolou com destino a Guaxupé, mas bateu em um fio e caiu no pasto de uma fazenda próxima ao aeroclube da cidade.

O instrutor Luiz Acácio Zamboni Totti, de 50 anos, morreu no local. Paulo César Pereira Manzano, de 17 anos, sofreu trauma na face, escoriações e fraturas. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, onde permanece internado. Peritos compareceram ao local e um laudo irá apontar as causas do acidente.