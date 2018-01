Homem morre em queda de ultraleve no Porto de Galinhas

Um homem morreu e outro ficou ferido após um ultraleve cair no início da tarde deste domingo, 2, na praia do Cupe, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Pernambuco. De acordo com informações de policiais da delegacia do município, o ultraleve caiu por volta do meio-dia, quando o piloto, Antônio Fernandes Mousinho Neto, de 29 anos, tentou aterrissar e caiu de bico na água da praia. O piloto foi levado ao Hospital da Restauração, no Recife. O passageiro Willians Costa Pereira, de 39 anos, morreu no local.