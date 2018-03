Homem morre em troca de tiros com PM no Morro dos Macacos

Um suspeito morreu durante um tiroteio na tarde de sexta-feira, 27, com policiais no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. De acordo com a PM, soldados do Grupamento Apoio Tático do 6º Batalhão de Polícia Militar da Tijuca (zona norte) patrulhavam a região quando foram alvejados por criminosos.

Os policiais reagiram e houve intensa troca de tiros. Motoristas que trafegavam pelo Túnel Noel Rosa, nas proximidades da favela, ficaram em pânico. Alguns tiveram de esperar dentro do túnel o fim do confronto para seguir viagem.

O homem morto durante o tiroteio não foi identificado. Com ele, os PMs apreenderam um rádio transmissor, uma pistola calibre 9mm e uma quantidade ainda não contabilizada de entorpecentes. Os outros bandidos fugiram e ninguém foi preso. O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia, de Vila Isabel.

No dia 17 de outubro, um helicóptero da PM foi derrubado a tiros durante ação policial depois de um confronto entre traficantes rivais no Morro dos Macacos. Três policiais que estavam na aeronave morreram. Nas semanas seguintes, cerca de 40 pessoas, entre traficantes e moradores de favelas da região, morreram em operações policiais em vários morros do Rio.