Homem morre entalado em janela ao tentar invadir casa Uma tentativa de invasão de residência terminou em tragédia para um suposto ladrão, em Belo Horizonte. Roney Castor de Castro Mendes, de 27 anos, tentou entrar em uma casa do bairro de Santa Teresa, na região leste da capital mineira, passando pela janela basculante, mas ficou com a cabeça presa e acabou morrendo enforcado. Moradores da residência acordaram após ouvir os gemidos de Mendes, que vinham do banheiro. A Polícia Militar (PM) foi chamada pelos residentes e registrou a ocorrência por volta das 3h50. A PM acredita que ele estava acompanhado por outras pessoas, mas foi abandonado pelos comparsas quando ficou preso na janela. No bolso da calça foi encontrada uma carteira de estudante com sua identificação. Os policiais militares não encontraram armas no local e nenhum outro suspeito foi preso. O policial Edward Silva Pedrosa disse que Mendes era conhecido na região como usuário de crack e já havia sido denunciado por ameaça de morte. "Tive de acionar uma guarnição do Corpo de Bombeiros para que o corpo fosse retirado da basculante", observou Pedrosa. "Seria até cômico se não fosse um episódio trágico".