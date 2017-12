Homem morre pendurado em poste ao furtar fios elétricos em Marília

SOROCABA - Um homem foi encontrado morto, pendurado no alto de um poste de sustentação de rede elétrica, na manhã desta quarta-feira, 21, na zona rural de Marília, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a hipótese é de que a vítima estivesse tentando furtar fios de cobre quando recebeu uma descarga elétrica fatal.

Isso porque um poste vizinho estava com os dispositivos, conhecidos como “bananas”, desativados, interrompendo a passagem da corrente elétrica. Foi encontrado também um bastão de madeira usado para desarmar as chaves.

Segundo a polícia, o suposto ladrão subiu no poste do lado errado, que não tinha sido atingido pelo desligamento da rede. A polícia suspeita que outras pessoas estavam na companhia da vítima, já que havia marcas de pneus no local, um conjunto de chácaras, próximo do Jardim Cavallari.

Uma escada foi abandonada junto ao poste. O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Marília. Até o início da tarde, o corpo não tinha sido identificado.