Homem morre soterrado na cidade mineira de Três Corações

Um homem morreu soterrado na noite desta sexta, 4, em uma obra em Três Corações, no sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele e outros dois homens escavavam em um terreno próximo ao nível da rua quando o muro construído por eles cedeu. Ainda segundo os bombeiros, o terreno estava molhado e os trabalhadores estavam furando na base da área, o que fez com que o terreno descesse e todo o barranco caísse em cima deles. O dono do lote não foi encontrado para falar sobre o acidente.