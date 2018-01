Homem pede ajuda pelo celular após queda de avião em Rio Verde

GOIÂNIA - A queda de um avião de pequeno porte na noite deste domingo, 19, causou a morte de um homem e deixou o piloto gravemente ferido. O acidente aconteceu em Rio Verde, Goiás, por volta das 22 horas. Segundo os bombeiros, o colombiano Sebastian Arango Correa, de 33 anos, (que também tinha um passaporte mexicano) morreu na hora.

O piloto Marcelo Rodrigues, de 35 anos, tentou pousar no Aeroporto de Rio Verde, mas perdeu o controle e arremeteu. O avião caiu a cinco quilômetros da pista, na Fazenda São Tomás Abóbora. Não há casas perto do local. Por isso, ninguém teria ouvido o barulho do acidente.

Segundo os bombeiros, o piloto desmaiou com a força da colisão. Ele ficou inconsciente por aproximadamente 7 horas. Ao acordar, conseguiu ligar pelo celular pedindo ajuda da PM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um helicóptero dos bombeiros chegou a decolar de Goiânia para ajudar na localização dos destroços. Equipes por terra começaram as buscas por volta das 5h30 e às 8 horas de ontem encontraram o piloto. Embora consciente, Rodrigues foi levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde.

De acordo com os bombeiros, ele não conseguiu dar explicações sobre o que teria acontecido. Equipes da Polícia Civil estiveram no local e não encontraram nenhuma carga suspeita.

Ave. Um urubu colidiu com um avião de pequeno porte que saía de São Luís em direção a Teresina. O acidente aconteceu por volta das 16 horas deste domingo, quando a aeronave decolava. Quatro pessoas estavam a bordo: dois tripulantes e dois passageiros. Com a pancada, o para-brisa foi quebrado, e a ave ficou despedaçada. Nada de grave aconteceu com os tripulantes. Apenas o copiloto teve ferimentos leves no rosto. / COLABOROU CARMEN POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO