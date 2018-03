Homem que mantinha ex-mulher refém em Aracaju se entrega após 30 horas

SÃO PAULO - O rapaz que mantinha sua ex-mulher em cárcere privado há mais de um dia em Aracaju, Sergipe, se entregou por volta das 14h45 desta terça-feira, 19. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a mulher foi liberada após um novo bloco de negociações entre o sequestrador e as polícias civil e militar. A psicóloga Alessandra Andrade, da Defensoria Pública, também participou das negociações.

A vítima Cristielane Caetano Mota Santos, de 21 anos, e José Elígio Tavares foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e encaminhados para um hospital da região. A Secretaria não divulgou o nome do hospital por motivo de segurança. Com Elígio, foi apreendido um revólver calibre 38.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sequestrador será analisado por um psiquiatra e, dependendo de sua avaliação, responderá pelo crime.

Por volta das 9 horas de ontem, o rapaz, armado com um revólver, entrou na casa e, após discutir com a ex-mulher, disparou contra uma das pernas dela, atingindo a vítima de raspão. O alerta para a PM foi dado pelos vizinhos. Ele permitiu a entrada de uma equipe do SAMU para que fosse realizado um curativo na perna da vítima.

O casal, que tem um filho de 5 anos, viveu junto durante 7 anos. Segundo testemunhas, cansada de apanhar do marido, Cristielane, há 20 dias, resolveu se separar de Elígio ao saber que ele havia pedido demissão do trabalho e comprado um revólver.

Segundo a polícia, a maior preocupação de Eligio nas primeiras horas de negociação era saber quanto tempo de pena pegaria pelo crime. A negociação foi dificultada pois o acusado não fez exigência alguma para se entregar.