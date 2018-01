Homens armados invadem hospital e matam dois irmãos na BA

Três homens armados e encapuzados invadiram o Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, em Jacobina (BA), 330 quilômetros a noroeste de Salvador e mataram os irmãos Jackson e Otoniel Santana, de 26 e 29 anos, respectivamente, na noite de terça-feira, 19. De acordo com a delegacia do município, Jackson estava internado havia uma semana na unidade, depois de ter sido baleado no abdome - em circunstâncias ainda investigadas.

O irmão fazia companhia a ele quando os homens entraram no hospital, rendendo os funcionários que estavam na portaria - entre eles um médico e um enfermeiro. O grupo, então, forçou os profissionais a mostrar onde estavam os irmãos e, ao chegar ao local, na enfermaria da unidade, disparou diversas vezes contra eles, fugindo em seguida, em um carro que o aguardava na porta do hospital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo os investigadores do município, Jackson tinha passagem pela delegacia por assalto. A principal suspeita é que o homicídio tenha sido causado por vingança ou cobrança de dívida.